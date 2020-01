Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Der See hatte unterschiedliche prominente Besitzer. Im 12. Jahrhundert erbte das Benediktinerkloster Georgenbeg-Fiecht das Achental gemeinsam mit dem Achensee von den Herren von Schlitters. Zwischen 15. und 18. Jahrhundert war es im Besitz der Habsburger. So nutzte auch Kaiser Maximilian I. das Gebiet für Jagd- und Fischereiaufenthalte.

Im 18. Jahrhundert ersteigerte das Kloster das Lehen erneut. In dieser Zeit wurden neben der touristischen Nutzung des Sees auch Frachtschiffe für Salztransporte von Hall in Tirol über den Achensee und den Achenpass nach München betrieben.

Aufgrund wirtschaftlicher Probleme beschloss das Kloster, den Achensee 1919 an die Stadt Innsbruck zu verkaufen. 1924 wurden die Wasserrechte von der Stadt an die Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) übertragen – mit der Vereinbarung, den Achensee nach 60 Jahren wieder der Stadt Innsbruck zu überlassen. Nach langjährigen Verhandlungen ging der See schließlich 1992 wieder in den grundbücherlichen Besitz der Stadt über, die TIWAG wurde Eigentümerin des Kraftwerks.