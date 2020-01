2019 in Österreich insgesamt 1057 Einsätze via Lebensretter-App

Pertisau, Innsbruck – Sportlich ging das Jahr 2019 zu Ende. Beim Silvesterschiwmmen im Achensee sprangen die Teilnehmer wagemutig in das vier Grad kalte Wasser – und den 2020ern entgegen. In Innsbruck ging es am Silvesterabend rasant gen neues Jahr. Rund 1000 Läufer starteten vor dem Goldenen Dachl zum Silvesterlauf. Die Sieger hießen Jonas Hoffman und Magdalena Früh.