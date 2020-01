Pädagogische Hochschule Tirol: Einspruch droht nach der Rektors-Wahl

Innsbruck –Die Bestellung des Rektors an der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) holpert seit einem Jahr so dahin. Eigentlich sollte der neue PHT-Chef am 1. Februar sein Amt aufnehmen, zuletzt hieß es, dass Übergangs-Bildungsministerin Iris Rauskala den amtierenden Rektor Thomas Schöpf wieder bestellen werd­e. Im Vorfeld gab es dazu intensive Diskussionen. Das Hochschulkollegium, in dem alle an der PHT tätigen Personengruppen (Lehrende, Studierende und Verwaltungs­personal) vertreten sind, forderte bereits nach dem Kandidaten-Hearing im Mai eine Neuausschreibung. Schließlich wurde kritisiert, dass die Ausschreibung auf Schöpf zugeschnitten worden sei.