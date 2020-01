Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Rum –An einem Tag mit 120 km/h Kopf voraus den Eiskanal runterrasen und am nächsten die Langhantel mit bis zu 98 Kilogramm in die Höhe stemmen – es sind zwei Welten, zwischen denen Victoria Steiner scheinbar spielerisch leicht hin- und herspringt. Und das seit nunmehr acht Jahren. „Ich habe etwa zeitgleich mit Skeleton und Gewichtheben angefangen“, sagt die 16-jährige Thaurerin, die heuer im Skeleton ihre Premiere bei den Olympischen Jugendspielen (YOG) in Lausanne (SUI/9. bis 22.1.) gibt. Und schon vor der Frage nach den Präferenzen ergänzt sie vorausschauend: „Momentan sind beide Sportarten gleichgestellt.“