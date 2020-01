Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Southampton – Southampton hat am Neujahrstag einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League gefeiert. Der Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl setzte sich vor eigenem Publikum gegen Tottenham mit 1:0 durch und schob sich damit zumindest vorerst an die zwölfte Stelle. Die „Saints“ holten aus den jüngsten vier Runden zehn Punkte.