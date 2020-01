Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Imst –Eigentlich wäre geplant gewesen, dass sich ein Mobilitätsbeauftragter thematisch des gesamten Bezirks (mit Ausnahme des Ötztals, das bereits einen eigenen beschäftigt) annehmen sollte. Und ein Großteil der Gemeinden hat dem Projekt, das über die Förderschiene des Regionalmanagements Imst laufen würde, auch bereits in einem Grundsatzbeschluss eine klare Zustimmung erteilt. Doch beileibe nicht alle Gemeinden des Bezirks halten es für nötig, einem Experten die Agenden der Mobilität zu übertragen, wie der Leiter des Regionalmanagements Imst Markus Mauracher feststellen musste. So sind ihm außer den Gurgltalgemeinden Nassereith und Tarrenz inklusive der Stadtgemeinde Imst auch die Gemeinden Silz, Mils und Wildermieming weggebrochen.

„Es gibt schon so viele Beauftragte. Das brauchen wir nicht“, argumentierte beispielsweise der Tarrenzer Vizebürgermeister Stefan Rueland für den Antrag, sich an dem für die Gemeinde insgesamt 6500 Euro teuren Projekt nicht zu beteiligen. Statt der Teilnahme am Regio-Projekt wolle man lieber Möglichkeiten zum Ausbau des Stadtbusses überprüfen lassen, so der Gemeinderat einhellig.

„Laut aktuellem Stand gibt es aus allen anderen Gemeinden entweder bereits positive Beschlüsse bzw. positive Rückmeldungen von Seiten der Gemeindeführung“, kann Mauracher dagegen auf breite Zustimmung in den Pitztal-, Inntal- und Plateaugemeinden verweisen. Doch das Projekt, über das in den meisten Gemeinden schon abgestimmt wurde, wird es nun aufgrund der vielen Absagen so nicht geben, erklärt Mauracher: „Ursprünglich war geplant, dass der Mobilitätsbeauftragte für eine Laufzeit von zweieinhalb bis drei Jahren für 40 Wochenstunden beschäftigt wird. Das werden wir nun kürzen und Kooperationen eingehen. Im Endeffekt soll das Projekt nicht teurer werden, nur weil sich weniger Gemeinden daran beteiligen.“ In der ursprünglichen Fassung wären den Gemeinden pro Einwohner Kosten in der Höhe von 6,96 Euro bzw. nach Abzug der Förderung 2,10 Euro entstanden. Silz beispielsweise hätte insgesamt einen Beitrag von rund 6000 Euro zu zahlen gehabt. Zu viel, wie die Mehrheit des Gemeinderats befand und den Antrag mit neun zu sechs Stimmen ablehnte. „Ich bezweifle, dass das Gemeindeaufgabe ist. Das ist Aufgabe des Landes“, so GV Willi Mareiler, der die Anstellung eines Mobilitätsbeauftragten über das Regionalmanagement als Projektträger mit den Gemeinden als Kooperationspartner ablehnte. „Wir können nicht sagen, die anderen sollen es tun. Wir müssen uns selbst Lösungen überlegen“, sieht dagegen Mauracher die Verantwortung sehr wohl bei den Gemeinden.