Justin Chambers verlässt nach 15 Jahren US-Serie „Grey‘s Anatomy“

Innsbruck –Ein Leuchtturm ragt hoch hinauf über den Meereshorizont und ist für das Breitbildformat der Kinoleinwand denkbar ungeeignet. Regisseur Robert Eggers hat sich in seinem zweiten Film „The Lighthouse“ („Der Leuchtturm“) also gegen Cinemascope und für ein fast quadratisches, anachronistisch enges Bild entschieden – getaucht in hartes Schwarz-Weiß. Für die mythisch-entrückte Aura seiner Insel-Geschichte rund um zwei ungleiche Turmwärter ist das perfekt. „The Lighthouse“, der seine Premiere in Cannes im Rahmen der Quinzaine des Réalisateurs feierte, ist dennoch kein verkopfter Experimentalfilm. Eher psychologisches Körperkino ohne Horror. Denn fürchten muss man sich auf Eggers filmischer Leuchtturminsel nicht. Auch wenn man den beiden Hauptfiguren lieber nur im Kino begegnet.