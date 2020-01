Mehr zum Thema

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – „Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020–2024“ steht in dicken Lettern auf dem Deckblatt des 326 Seiten starken Koalitionspapiers, das ÖVP und Grüne gestern präsentiert haben. Alternativ hätten sich auch „Vernunftehe statt Liebesheirat“ oder „Was wäre denn die Alternative gewesen?“ als Überschrift angeboten. Denn so umfangreich der alte und künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein neuer Vizekanzler Werner Kogler ihre Zufriedenheit mit dem detaillierten Regierungsprogramm betonen, so klar stehen sie auch weiterhin zu ihren unterschiedlichen politischen Positionen.

Kurz bezeichnete den Weg zum fertigen Programm als „fordernd und interessant wegen der unterschiedlichen Weltanschauungen“. Kogler, danach befragt, ob manche Kompromisse aus grüner Sicht nicht schmerzhaft gewesen seien, antwortete trocken, ihm sei bei den Verhandlungen kein medizinischer Schmerzmesser zur Verfügung gestanden. Man werde – vor allem bei heiklen Punkten wie der präventiven Sicherungshaft oder dem Kopftuchverbot für unter 14-Jährige – auf eine menschen- und völkerrechtskonforme Umsetzung achten. Außerdem müsse man sich immer die Frage stellen, was denn die Alternative wäre, würden die Grünen nicht die Verantwortung annehmen und mit der ÖVP eine Zusammenarbeit eingehen.

Lizenz zum Fremdgehen

Das türkis-grüne Eingeständnis, sich auch uneinig sein zu können, geht sogar so weit, dass erstmals ein koalitionsfreier Raum vereinbart wurde – quasi eine Lizenz zum parlamentarischen fremdgehen, also sich andere Mehrheiten (etwa mit der FPÖ) zu suchen. Dieser sehr ausgetüftelte Mechanismus, eine Möglichkeit zur Lösung von Konflikten, gilt allerdings nur im Fall einer neuerlichen Flüchtlingskrise. „Ich bin aber optimistisch, dass kein Krisenfall eintreten wird“, so Kurz mit Blick auf Kogler.

Zwischenmenschlich dürfte es zwischen der künftigen Regierungsspitze passen, ließ sich bei der Präsentation heraushören. „Wir haben ein gutes Gefühl füreinander bekommen in den letzten drei Monaten und worauf wir uns einlassen. Ich werde meiner sachlichen Linie treu bleiben“, beteuert Kurz.

Kogler attestiert dem Programm je nach Ressort türkise und auch grüne Handschrift. Ob das Verhältnis gemäß Wahlergebnis genau eins zu 2,7 entspräche, sei nicht das Entscheidende: „Am Ende geht es darum, dass Österreich gewinnt.“ Er muss – so sehen es die Statuten der Partei vor – den Koalitionspakt heute durch den Erweiterten Bundesvorstand bringen. Am Samstag haben dann über 270 Delegierte in Salzburg beim Bundeskongress das letzte Wort. Theoretisch könnte die grüne Basis das Papier also noch ablehnen. „Ich bin tiefenentspannt, sonst würde ich heute nicht hier stehen“, kommentiert Kogler das.

„Am Ende geht es darum, dass Österreich gewinnt.“ Werner Kogler

Er wird als Vizekanzler auch das Amt des grünen Regierungskoordinators übernehmen, sein Gegenüber bei den Türkisen soll Finanzminister Gernot Blümel sein. Beide werden bei dieser Aufgabe, wie es auch bisher der Fall war, von ihren Kabinettschefs und Klubobleuten unterstützt. Anders als unter Türkis-Blau wird es aber keinen gemeinsamen Regierungssprecher mehr geben.

Message Control: Wie geht es weiter?

Apropos: Wie das Thema Message Control unter Türkis-Grün behandelt wird, ist schwer zu sagen. Zwar soll der Kurz-Vertraute Gerald Fleischmann Kanzlerbeauftragter für Medienfragen im Bundeskanzleramt werden, doch ob seine strenge Art bis zu den Grünen ausstrahlt, darf bezweifelt werden. Während der Verhandlungen hielt sich der künftige Juniorpartner äußerst streng an das Schweigegelübde, doch dass Werner Kogler um keinen Schmäh verlegen ist und das Filibustern nicht scheut, stellte er bei der gestrigen Präsentation eindrucksvoll unter Beweis.

Die Angelobung der neuen Regierung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist für kommenden Dienstag geplant.

326 Seiten Programm für fünf Jahre

Wochenlang haben ÖVP und Grüne verhandelt. Das Ergebnis sind 326 Seiten, auf denen sie ihre Vorhaben für die kommenden Jahre festgeschrieben haben. Mögliche Konfliktthemen wie die Sozialhilfe fehlen trotzdem. Zur Erinnerung: Der Verfassungsgerichtshof hat zentrale Teile des von der früheren türkis-blauen Koalition beschlossenen und von den Grünen stets abgelehnten Sozialhilfegesetzes gekippt – sehr zum Unverständnis der ÖVP.

Bildung und Schulen. An den Schulen bleiben die Deutschförderklassen erhalten. Die Schulen sollen aber mehr Flexibilität bei der Umsetzung bekommen.

Neu vorgesehen ist eine „Bildungspflicht“: Erst wenn Jugendliche die Grundkompetenzen in Mathematik, Deutsch und Englisch beherrschen, sollen sie die Schule verlassen. Bisher ist die Schulpflicht nach neun Schuljahren zu Ende.

Neu ist auch ein Programm für vorerst 100 „Schulen mit besonderen Herausforderungen“. Diese sollen zusätzliches Personal und Geld erhalten. Ausgewählt werden sie anhand eines „Chancen- und Entwicklungsindex“, der noch auszuarbeiten ist.

Unter der Überschrift „Pflegeversicherung“ sehen ÖVP und Grüne eine Bündelung der Finanzierungsströme für die Pflege vor. Überhaupt soll das Pflegesystem grundlegend reformiert werden. Das Pflegegeld soll neu bewertet, pflegende Angehörige besser unterstützt werden. Geplant sind auch Maßnahmen, um mehr Pflegepersonal zu bekommen.

Wirtschaftsstandort. Unter dem Motto „Österreich 2040“ will die Regierung in einer „umfassenden Strategie“ ausarbeiten, in welchen Bereichen Österreich international Vorreiter sein kann. Das Leitmotiv der Wirtschafts- und Standortpolitik lautet Entlastung und Entbürokratisierung.

Justiz. Versprochen werden mehr Ressourcen für die Justizverwaltung – Übergangsminister Clemens Jabloner hatte vor einem „stillen Tod“ der Justiz gewarnt. Gerichtsgebühren sollen evaluiert und eventuell gesenkt werden. Angekündigt wird eine Reform des Maßnahmenvollzugs. Der Kostenersatz im Fall eines Freispruchs soll erhöht werden.

Wohnen. Die Vergabe von Wohnbauförderung soll an eine umweltschonende Bauweise gekoppelt werden. Erleichterungen für Mieter verspricht der Entfall der Maklerprovision. Diese soll künftig vom Besteller, also in der Regel vom Vermieter getragen werden. Das Mietrecht soll transparenter gestaltet werden.

Medien. Eine Budgetfinanzierung des ORF ist vom Tisch. „Wir stehen für einen unabhängig finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk“, lautet eine zentrale Aussage des drei Seiten langen Abschnitts im Medienkapitel des Koalitionsprogramms. Der ORF soll verstärkt mit den Privatsendern zusammenarbeiten.

Verfassungsschutz. Türkis und Grün planen eine Neuaufstellung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Vorgesehen ist eine klare Trennung in eine nachrichtendienstliche und eine Staatsschutzkomponente.

Dem Bundesheer verspricht die neue Koalition eine Ausstattung mit den „erforderlichen Ressourcen“, ohne diese aber näher zu beschreiben. Erwähnt werden Verbesserungen für die Miliz und eine neue Kategorie der „Teiltauglichkeit“ für Rekruten. Türkis-Grün bekennt sich zur Luftraumüberwachung, lässt aber offen, wie diese künftig gestaltet werden soll.