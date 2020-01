Neujahrskonzerte, Party, Skispringen: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – 2020 hat gerade erst begonnen und viele erholen sich wohl noch von der Silvester-Feier. Gemütlich den Start ins neue Jahr feiern kann man dazu auf den Christkindlmärkten in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße und in Seefeld, bevor die Chance auf Glühwein, Punsch und Co. für diese Saison vorbei ist. Auch beim Lichtfestival in Wattens, bei der Lightshow im Innenhof in der Hofburg in Innsbruck und beim Fest der 1000 Lichter in Kufstein kann das erste Wochenende heuer entspannt mit der ganzen Familie begangen werden.