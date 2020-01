Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Bereits Mitte 2019 begann der Expertenprozess mit dem Ziel, sich der „Herausforderung Verkehr“ zu stellen und „Verantwortung zu übernehmen“. Es entstanden neun Projekte. Diese umfassen Information und Service, Logistik-Infrastrukturen und Kooperation und Kommunikation. Eines sei klar, betont Walser: „Das System kann ohne Verkehr nicht aufrechterhalten werden.“ Ohne Transport von Gütern gebe es „keine Milch in den Tälern“ – „auch wenn Transport negativ gesehen wird“. Begleitet wird der Prozess von der Wissenschaft: Markus Mailer vom Institut für Infrastruktur der Universität Innsbruck will den Talverkehr ins Zillertal und ins Ötztal zählen und dann errechnen, wo es Möglichkeiten gibt, Fahrten einzusparen.

In Wörgl soll etwa ein neues Konzept zur Citylogistik gestartet werden, wo genau die Abholstation für einen ökologischeren Paketdienst platziert werden soll, ist jedoch noch nicht klar, auch wer – vielleicht mit E-Bikes oder Elektroautos – ausliefern könnte, muss noch geklärt werden. Immerhin werden täglich in Tirol an die 80.000 Pakete verteilt, „Das hat Auswirkungen auf den Verkehr“, betonte Josef Ölhafen, Geschäftsführer der Sparte Transport und Verkehr in der Kammer. Walser hofft jedenfalls auf Kooperationen mit Tourismusverbänden und Politik, um die Infrastruktur mit weniger Verkehr aufrechtzuerhalten. Auf Schiene sind jedenfalls bereits ein E-Carrier-Sharing, eine neue Liefer-App zur Nutzung von freien Transportressourcen, die im Frühsommer fertig entwickelt sein soll, und eine Kooperation zur Förderung von Wasserstoffmobilität.