Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Nach dem ehemaligen Nationalratspräsidenten Andreas Khol und Ex-Mandatarin Karin Hakl schaute es für die Innsbrucker ÖVP ab 2013 im Parlament richtig schwarz aus. Jetzt rückt die Listendritte auf der Landesliste für die Nationalratswahl, Alexandra Tanda, für die designierte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in das Hohe Haus nach. „Damit vertritt wieder eine eigene ÖVP-Abgeordnete den Wahlkreis Innsbruck im Nationalrat", freut sich der Innsbrucker ÖVP-Chef Christoph Appler.

Weniger erfreut über den vom Landesverwaltungsgericht bestätigten Wasserrechtsbescheid für das Kraftwerk Tumpen/Habichen ist die Umweltorganisation WWF. „Unsere Hauptkritikpunkte bleiben aufrecht. Denn das Projekt führt nachweislich zu Verschlechterungen in der Ötztaler Ache und zu Schäden an angrenzenden Auen", kritisiert WWF-Flussexperte Gerhard Egger. Der WWF will bis Ende Jänner weitere Rechtsmittel prüfen. Im Zusammenhang mit dem Kraftwerksprojekt ist noch die Beschwerde gegen die Naturschutzbewilligung anhängig. (pn)