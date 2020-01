Nach Tötung von General: Teheran droht mit „schwerer Vergeltung“

Teheran, Washington – Der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hat den USA nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani „schwere Vergeltung am richtigen Ort zur richtigen Zeit“ angedroht. Der „kriminelle“ Angriff auf General Soleimani sei „der größte Fehler“, den die USA in der Region begangen hätten, teilte der Nationale Sicherheitsrat am Freitag in Teheran mit.