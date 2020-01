Zur Person

Innsbruck — Freitag machten bereits erste Gerüchte die Runde, Falter-Chefredakteur Florian Klenk twitterte über den Flurfunk im Wiener Innenministerium. Bereits mehrmals wurde Landespolizeidirektor Helmut Tomac (55) für höhere Weihen im Innenministerium gehandelt, doch in den vergangenen zwei Jahren kühlte das Verhältnis zwischen Innsbruck und Wien doch merklich ab. Der Grund: der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Tomac passte als ÖVPler nicht ins Bild des Freiheitlichen, im Nationalratswahlkampf attackierte Kickl den Landespolizeidirektor dann frontal. Er bezeichnete Tomac als Riesenproblem für die Sicherheit.

Mit dem neuen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wird sich aber auch im Innenministerium einiges ändern. In den vergangenen Tagen wurde deshalb bereits darüber spekuliert, wer neuer Generalsekretär werden könnte. Kickls engster Vertrauer, Peter Goldgruber, wurde Ende Mai aus dieser Funktion entlassen. Nehammer plant einen Neustart, aber offenbar mit externer Expertise und dem Blick von außen.

Tomac ist ein enger Vertrauter von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und in Sicherheitsfragen einer seiner wichtigsten Berater. Tomac gilt als unaufgeregt, aber konsequent. Während der Flüchtlingskrise und der Zunahme von unerlaubten Grenzübertritten am Brenner koordinierte er in der Folge die Kontrollmaßnahmen mit Italien im Grenzbereich.