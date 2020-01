Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

La Paz – Rund zwei Monate nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Evo Morales steht in Bolivien der Termin für die Wahl eines Nachfolgers fest. Die vorgezogene Präsidentschaftswahl in dem südamerikanischen Land finde am 3. Mai statt, sagte der Vize-Präsident der Wahlkommission, Oscar Hassenteufel, am Freitag in La Paz.

Derzeit führt die konservative Interimspräsidentin Jeanine Áñez eine Übergangsregierung in Bolivien an. Die vorgezogene Neuwahl werde am „ersten Sonntag im Mai“ stattfinden, sagte Hassenteufel. Weitere Details zum Ablauf der Abstimmung blieben zunächst offen. Der genaue Fahrplan muss unter anderem klären, wie sich Kandidaten für die Wahl registrieren lassen können und wann sowie unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen der Wahlkampf stattfindet. Zudem müssen noch die Regeln für eine mögliche Stichwahl festgelegt werden.

Die vorgezogene Neuwahl erfolgt damit mehr als sechs Monate nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl im Oktober, aus welcher der linksgerichtete Morales als Sieger hervorgegangen war. Nach anhaltenden Massenprotesten trat Morales Anfang November schließlich zurück und flüchtete zunächst nach Mexiko. Inzwischen hält er sich in Argentinien auf.

Haftbefehl gegen Morales

Ende Dezember erließ die bolivianische Justiz Haftbefehl gegen Morales. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm „Terrorismus“ und Aufruhr vor. Der frühere Staatschef weist die Vorwürfe zurück.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Die sozialistische Partei MAS von Morales hat den Ex-Präsidenten trotz seiner Abwesenheit bereits zum Chef des kommenden Wahlkampfs erkoren. Laut Morales soll der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten bei einem Parteitag am 15. Jänner bestimmt werden. Der Parteitag könne in Bolivien, aber auch in Argentinien abgehalten werden.

Für die Präsidentschaftswahl gibt es laut einer Umfrage der Zeitung „Pagina Siete“ zwei Favoriten. Mit 23 Prozent Zustimmung liegt derzeit Morales‘ politischer Ziehsohn, Andrónicus Rodríguez, an erster Stelle. Auf ihn folgt der konservative Politiker Carlos Mesa mit 21 Prozent. Allerdings erhebt in den Rängen der Sozialisten auch der frühere Außenminister David Choquehuanca Anspruch auf die Präsidentschaftskandidatur.