Sigrid Maurer: Vom Hausverbot im Parlament zur Klubchefin

Es war aber nicht der Aktionismus aus ihrer Zeit als ÖH-Chefin, der die Lehrertochter aus Telfes zur Göttinseibeiuns konservativer Kreise machte, sondern ein erhobener Mittelfinger gegen ihre „Hater“ im Internet. Den zeigte sie in die Kamera, kurz nachdem der Wähler die Grünen ins parlamentarische Out manövriert hatte. Der Boulevard schäumte und die Parteien rechts der Mitte inklusive ihrer Wählerschaft taten eifrig mit.

Wenn man Sigrid Maurer beobachtet, mutet es ein wenig seltsam an, dass gerade sie so starke Polarisierungskräfte auslöst. Denn in ihrem Auftreten ist die 34-Jährige sogar eher schüchtern, manchmal fast ungelenk. Pragmatismus ist ihr auch nicht fremd, wie sie nicht zuletzt seit der Wahl in ihrer neuen Funktion als geschäftsführende Parlamentarierin der Grünen und Regierungsverhandlerin beweist.

In die hohe Politik ist Maurer eher hineingestolpert, als sie sich in der Österreichischen Hochschülerschaft bei deren Grünen Zweig zu engagieren begann, weil dem von ihr belegten Institut für Musikwissenschaften in Innsbruck die Abschaffung drohte. Dass sie trotz eines davor enttäuschenden Wahlergebnisses als ÖH-Vorsitzende mehr öffentliches Gewicht als die meisten Vorgänger und Nachfolger hatte, war Zufall, ging doch gerade damals die „Uni brennt“-Aktion in Szene. Die Hochschülerschaft war da eher Beifahrerin, aber Maurer hatte das, was den meisten Studentenpolitikern fehlt, öffentliches Gehör.