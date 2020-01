Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Betzdorf – Das stinkt zum Himmel: Ein 37 Jahre alter Betrunkener hat im rheinland-pfälzischen Betzdorf eine Toilette verstopft und den gesamten Kellertrakt der Polizeiinspektion unter Wasser gesetzt. Der Mann habe am Freitag zunächst bei der Agentur für Arbeit randaliert und einen Mitarbeiter bedroht, teilte die Polizei mit. Der Mann sehe sich als „legitimer Nachfolger des King of Rock‘n‘Roll“ – womit nur Elvis Presley gemeint sein kann.

Nach der Aktion sei der polizeibekannte Mann an eine Psychiatrie überstellt worden. Die Fäkalienbrühe wischten die Beamten mangels Reinigungspersonals in ihrer Schicht selber auf. In der Polizeimeldung war von „ekelerregenden Zuständen“ die Rede. Ob auch das Gebäude Schaden genommen habe, werde sich noch zeigen müssen, hieß es in der Mitteilung. (dpa)