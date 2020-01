Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Alpbach –Traditionell ziehen jedes Jahr vor dem 6. Jänner in den Gemeinden die Sternsinger von Haus zu Haus. Neben diesem bekannten Brauch gibt es aber in den Gemeinden Alpbach, Angerberg, Mariastein sowie in einigen Dörfern im hinteren Zillertal die „Dreikönig-Perchten“. Sie besuchen mit Besen, Glocken, Weihrauch und Weihwasser die Bewohner der Häuser. So wollen sie diese vor Unglück bewahren und die bösen Geister „hinauskehren“.