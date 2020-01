Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

In der Auseinandersetzung mit ihrem Gegenüber haben die beiden Partner entweder extra für den Lienzer Adventkalender jeweils eigene Kunstwerke entwickelt oder, wie etwa Michael Hedwig und Beatrix Indrist bzw. Fritz Ruprechter und Klaus Altstätter, sogar gemeinsame Arbeiten geschaffen. Der Mut zu diesem Experiment und der enorme Aufwand haben sich gelohnt: 29.850 Euro erbrachte die Versteigerung der Kunstwerke bei der Auktion am 3. Jänner im Ratsaal der Liebburg. Das Geld kommt in Not geratenen Familien in der Region zugute.