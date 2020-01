Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Hippach, Nußdorf-Debant — Sechs Kinder waren am Sonntag auf Skipisten im Pitztal und im Außerfern verunfallt, die TT berichtete. Und auch am Dreikönigstag waren zwei Kinder — elf und 13 Jahre alt — in Skiunfälle verwickelt. In beiden Fällen ist die Polizei auf der Suche nach den zweitbeteiligten Wintersportlern.