Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Die Probleme der deutschen Automobilindustrie und der Handelsstreit zwischen den USA, der EU und China zeigten Folgen auch in Tirol. „Davon betroffen sind vor allem die exportorientierten Produktionsbetriebe, vor allem in der Industrie“, sagt Walser. So hätten bei der Top-Tirol-Konjunkturumfrage 2017/18 noch 64 Prozent der befragten Tiroler Leitbetriebe die Auftragslage als gut bezeichnet, 2019/20 seien es allerdings nur noch 26 Prozent gewesen. Zahlreiche Diskussionen, die derzeit in Tirol geführt würden, sind zudem für Walser „kontraproduktiv“. Gerade in Zeiten abflauender Konjunktur müsse ganz genau hingeschaut werden, an welchen „Stellschrauben man dreht“. Handel, Tourismus und Bau hätten auch in der Vergangenheit immer die Konjunktur am Laufen gehalten.