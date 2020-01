Kind starb unter Kommode: Ikea zahlt Millionen-Entschädigung an Eltern

Der Zweijährige war von einer umgefallenen Malm-Kommode schwer verletzt worden und später gestorben. „Obwohl keine Einigung die tragischen Ereignisse ändern kann, die uns hierher gebracht haben, sind wir im Interesse der Familie und Beteiligten dankbar, dass dieser Rechtsstreit eine Lösung gefunden hat“, sagte ein Ikea-Sprecher der britischen Daily Mail. Das Unternehmen werde weiter an dem Sicherheitsproblem arbeiten, heißt es.

Für die Familie ist jedoch auch die hohe Geldzahlung keine Wiedergutmachung: „Wir hätten niemals gedacht, dass eine kleine Kommode umkippt und ihn erstickt“, erklärte Jozefs Mutter gegenüber USA Today. „Erst im Nachhinein erfuhren wir, dass diese Kommode instabil war und nicht den Sicherheitsstandards entsprach – und dies auch anderen kleinen Buben passiert war“, erklärt sie noch heute voller Trauer. Die Familie hatte bei einem Gericht in Philadelphia Klage gegen Ikea eingereicht.

Ikea hatte zuvor die betroffene Kommode in den USA zurückgerufen. Der Bub war das erste Kind, das nach dem Rückruf gestorben war. Nach Angaben des Unternehmens wurden in drei Jahren rund 420.000 zurückgegebene Einheiten zerstört. Allerdings wurden in den Vereinigten Staaten mehrere Millionen Produkte dieses Typs zurückgerufen, weil sie nicht kippsicher waren.