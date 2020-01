Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Die Gemeinde Westendorf steigt von Miete auf Kauf um. Gemeint sind nicht Wohnungen, sondern die Container, in denen seit 2017 eine Gruppe des Kindergartens Westendorf untergebracht ist. Das ist notwendig, weil der Kindergarten aus allen Nähten platzt und eine Erweiterung des Kindergartens doch nicht so schnell zustande kommt wie ursprünglich erhofft.

Sie sollten eigentlich nur als Übergangslösung dienen, doch das neue Projekt für den Kindergarten verzögert sich. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde deshalb nun der Beschluss gefasst, die Container zu kaufen statt sie zu mieten. Die Kosten dafür betragen 29.000 Euro. An Miete wurden seit dem September 2017 bereits 31.000 Euro ausgegeben. „Wie lange stehen sie denn noch?", wollte GR Josef Lenk (Wirtschaft) wissen. Darauf gab es allerdings keine Antwort von Bürgermeisterin Annemarie Plieseis (WIR). Dass die Container aber doch noch einige Zeit dort stehen werden, ist sehr wahrscheinlich. Erst in der Sitzung vom Oktober des Vorjahres war der Kindergarten ebenfalls Thema gewesen.

Dabei wurde bekannt, dass es zwei Varianten gibt, wie der Kindergarten vergrößert werden könnte: einmal am bestehenden Standort südlich der Volksschule oder aber hinter der Hauptschule in Richtung Norden. Dort brauche es aber noch eine geologische Untersuchung, da sich der Platz sehr nahe am Hang befindet. Erst dann soll es eine Entscheidung über die Varianten geben.