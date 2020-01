Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Im alpinen Raum des Tiroler Oberlandes müsse der Bevölkerung das teils permanente Restrisiko bewusst sein. „Wir berechnen so genannte Bemessungsereignisse, an denen wir unsere Schutzbauten ausrichten. Künftig gilt es darüber hinaus, Großereignisse mitzuberücksichtigen, wenn z. B. nach der Sperre zusätzliche Einweisdämme eine zweite Verteidigungslinie vor dem Siedlungsraum bilden“, berichtet Kurz und nennt beispielhaft den Schallerbach in See im Paznaun.

Die WLV, als nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, schützt die Siedlungsräume. Ins Aufgabengebiet fallen die Errichtung von Steinschlagnetzen, wie von Frühjahr bis Herbst 2019 oberhalb von Tarrenz-Dollinger, und das Abräumen von Steilhängen, wie jüngst in Karrösten. Auf Höhe der Pitztalbrücke entfernte ein Kranwagen auf spektakuläre Weise Bäume, um die Häuser unterhalb zu schützen. „Das war ein lange gehegter Wunsch von Bewohnern und Gemeinde“, so Kurz.

Was den Einsatz von Großgerät im Notfall betrifft, kann sich die Wildbach auf ihre langjährigen Beziehungen zu den heimischen Firmen verlassen. Dies zeigte sich am Beispiel des Fischbachs, der Gries und Längenfeld bedrohte. „Wenn Gefahr im Verzug ist, können wir uns auf unsere Partner verlassen“, dankt der Gebietsbauleiter Imst-Land­eck für den raschen Einsatz von Mann und Gerät.

2020 wird, wie Kalender und Budgetplan verraten, kaum ruhiger als heuer. Der Harlachbach in Niederthai, der Fischbach in Längenfeld und der Imster Malchbach werden in nächster Zeit langfristig saniert. Mehrjährige Großprojekte, wie der erwähnte Rettenbach, werden in beiden Bezirken weiter vorangetrieben. Die Murverbauung in Karres wird 2020 fertiggestellt. Im Kühtai wird die Verbauung des Schwarzmoosbaches finalisiert.