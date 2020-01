Ingenieur schlägt vor: Zillertalbahntrasse bei Stau für Autoverkehr nutzen

Von Angela Dähling

Fügen –Wie könnte man das Stauproblem im Zillertal wirkungsvoller als bisher und mit wenig Grundverbrauch lösen? Mit dieser Frage hat sich der Bauingenieur und Architekt Alexander Walther beschäftigt. Der gebürtige Starnberger (er hat auch ein Starnberger-See-Tunnel-Projekt ausgearbeitet) lebt seit sechs Jahren in Aschau im Zillertal. „Vor zwei Jahren habe ich mich erstmals damit näher auseinandergesetzt, ein Jahr später meine Ideen zu Papier gebracht und mich nun entschlossen, sie der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt er. Zu finden ist das Ganze im Internet auf www.zillertal­strasse.eu.

Die Verkehrszahlen des Landes würden zeigen, dass das Fahrzeugaufkommen im Tal auf der ganzen B169 ähnlich hoch sei: mit stündlich 1845 Autos und Lkw im Brettfalltunnel, 1836 in Fügen und 1672 in Ramsau an Spitzentagen. „Das zeigt, dass eindeutig die ganze Strecke zu entlasten ist. Wenn man nur punktuell straßenbaulich etwas ändert, verlagert sich das Nadelöhr lediglich an eine andere Stelle“, meint Walther. Sein Vorschlag: eine dritte Spur vom Inntal bis nach Mayrhofen, um den Verkehr auf der jeweiligen Stauspur zu halbieren.

Bauingenieur Alexander Walther mit seinen Plänen. © Dähling

Seine Vision zur Umsetzung: die vielfach neben der B169 verlaufende Trasse der Zillertalbahn dafür zu nutzen. „Sie verläuft auf 32 km Länge auf einem mindestens 5,7 Meter breiten eigenen Grundstück. Die Schmalspurbahn hat eine Spurweite von 76 cm. Wenn diese durchwegs als Straßenbahn und damit ohne Schotterbett geführt würde, könnte man die Trasse als dritte Spur für den Verkehr nutzen“, so Walther. Das Gute sei, dass es wenig bis keinen zusätzlichen Grund dafür benötigen würde. Böschungsflächen könnten zusätzlich für das Projekt genutzt werden.

„Die Mehrheit der Aktien der Zillertalbahn gehören den Zillertaler Gemeinden. Die Entscheidungshoheit für eine Zweitnutzung liegt daher im Wesentlichen in der Hand der Gemeinden und Bürgermeister“, ist Walther überzeugt. Mit den Behörden wäre abzustimmen, wie man die bisherigen Nutzungen raumordnerisch mit der Nutzung als Kfz-Verkehrsfläche zusammenfassen könnte.

Der Bauingenieur schlägt vor, die dritte Spur als eine Art Transitroute anzulegen, bei der das Ein- und Ausfahren nur an zirka neun Knotenpunkten im Tal (beginnend vor dem Brettfalltunnel in Strass) möglich wäre, die als Kreisverkehre ausgestaltet werden sollten. Je nachdem, ob es sich taleinwärts oder talauswärts staut, würde die dritte Spur bei der Zillertalbahn per Ampelschaltung für den Verkehr freigegeben. „Und das auch nur im Staufall. Ansonsten reicht die B169 aus.“