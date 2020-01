Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Doch heuer beschreitet der Veranstalter LRC (Langlauf- und Radsportclub Lienzer Dolomiten) mit Obmann Franz Theurl ganz neue Wege: Eines der beiden Rennen – jenes im klassischen Stil – findet am Sonntag, den 19. Jänner, auf der Strecke zwischen Heinfels und Lienz statt. Start ist um 10 Uhr. Die meiste Zeit geht es mit den Langlaufski über den Radweg und die Drau entlang, und dies (fast) immer bergab. „Das abfallende Streckenprofil erleichtert die Teilnahme auch für weniger trainierte Langläufer“, erklärt Theurl. Er hofft, dass die Teilnehmerzahl dadurch steigt. Das Ziel befindet sich am Hauptplatz in Lienz, wo die Läufer in Empfang genommen und mit einer Medaille ausgezeichnet werden, ganz nach dem Motto „Jeder ein Sieger über sich selbst“.