Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Lienz –Der Kiwanis Club Lienz verkauft jedes Jahr am Rosenmontag und am Faschingsdienstag Tausende Krapfen, die von Unternehmern zur Verfügung gestellt werden. Der Erlös daraus fließt gemäß dem Kiwanis-Leitsatz „Serving the children of the world“ vollständig in die Nachwuchsförderung. Im Vorjahr hat der Kiwanis Club Lienz sein 25-jähriges Bestehen gefeiert.