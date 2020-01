Angriffe auf Justizministerin Zadic: Grüne werden sich auch juristisch wehren

Wien –Mit Hasspostings ist Alma Zadic konfrontiert. Wegen ihrer bosnischen Herkunft und weil sie muslimischen Glaubens sei, wird sie in sozialen Netzwerken angefeindet. Das Verlangen der FPÖ an den Bundespräsidenten, sie nicht als Ministerin anzugeloben, weil sie „wegen übler Nachrede erstinstanzlich verurteilt“ worden sei, befeuerte das Treiben.

Die Grünen verweisen darauf, dass Zadic ohne religiöses Bekenntnis ist. Zadics Anwältin Maria Windhager stellte via Twitter klar: „Alma Zadic wurde in einem Medienverfahren wegen § 6 MedienG nur zur Zahlung einer Entschädigung für die erlittene Kränkung verpflichtet.“ Sie sei nicht wegen übler Nachrede strafrechtlich verurteilt worden. Die Freiheitlichen hätten „einiges durcheinandergebracht“. Ob der „gezielten Falschbehauptungen“ könnten straf-, medien- und zivilrechtliche Ansprüche u. a. wegen übler Nachrede, Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung gegen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und den FPÖ-Klub geltend gemacht werden, befindet Windhager. Und so sagt Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler: „Wir werden uns auch juristisch zur Wehr setzen.“