Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Los Angeles – Sängerin Lady Gaga erlebte mit 19 Jahren einen Albtraum. Gleich mehrmals wurde die gebürtige New Yorkerin damals vergewaltigt. Im Gespräch mit Talkmasterin Oprah Winfrey offenbarte die 33-Jährige im „The Oprah Magazine“ nun die dramatischen Folgen, die in Form einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zutage traten.

„Ich wurde mehrmals vergewaltigt, als ich 19 Jahre alt war“, sagte Gaga am Samstag während der ersten Veranstaltung im Rahmen von Winfreys „2020 Vision: Your Life in Focus“-Tour in Fort Lauderdale. Der Star, der mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, habe das Trauma nicht verarbeitet und „als Ergebnis der Vergewaltigungen“ PTBS entwickelt.