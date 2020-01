Hier finden Sie Hilfe

Dem Promi-Portal tmz.com zufolge sollen auch die drei gemeinsamen Kinder von Talinda und Chester Bennington, der 13-jährige Tyler sowie die Zwillinge Lily und Lila (9), bei der Trauung mit Michael Fredman auf Hawaii anwesend gewesen sein. Die Seite hatte zudem zunächst berichtet, die Hochzeit habe bereits am 31. Dezember stattgefunden – dem Tag, an dem die 43-Jährige 2005 auch mit dem Linkin-Park-Frontmann den Bund der Ehe eingegangen war. Dies wurde später jedoch von Talinda Bennington persönlich via Twitter richtiggestellt – die Hochzeit mit Fredman fand am 4. Jänner statt.