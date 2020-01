Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Innsbruck –Ein erster Gradmesser, ob das mit 1. Jänner verschärfte sektorale Lkw-Fahrverbot (zusätzliche Güter; Ausnahme nur noch für so genannte „Euro-6d“-Lkw ab Erstzulassung 31. August 2018) auf der Inntalautobahn zwischen Kufstein und Ampass auch tatsächlich seine erhoffte Wirkung entfalten kann, wird Anfang Februar gelegt. Dann nämlich, wenn die Asfinag ihre Frequenzzahlen an der Hauptmautstelle Schönberg der Brennerautobahn für den ersten Kalendermonat vorliegen hat. Schwarz-Grün im Land erhofft sich erwartungsgemäß eine Umkehr des seit Jahren anhaltenden Trends auf der im internationalen Frachtverkehr beliebtesten Straßentransportroute, dem Brenner. Der da bis dato lautet: Anstieg, Anstieg, Anstieg.

Das abgelaufene Jahr bildete da keine Ausnahme. Das geht aus den gestern bekannt gewordenen Jahreszahlen der Asfinag klar hervor. Derzufolge fuhren 2019 in Summe 2,469 Millionen Schwer-Lkw (Mautkategorie 4) über den Brenner. Das ist ein neuerliches Plus im Vergleich zum Jahr 2018 (2,422 Mio. Fahrten) von 1,94 Prozent bzw. rund 47.000 Fahrten. Jedoch flachte sich die Wachstumskurve im abgelaufenen Jahr sichtbar ab. Lag doch der Zuwachs von 2017 auf 2018 noch bei über sieben Prozent. Doch das bleibt nur ein kleiner Hoffnungsschimmer für die transitgeplagte Bevölkerung. Vorerst steht wiederum ein neuer Lkw-Transit-Rekord am Brenner zu Buche. Die stärkste Zunahme (im Vergleich zu 2018) wurde im Mai (+7,18 %), das größte Minus im Juni (-4,29 %) verzeichnet.

Was den Pkw-Verkehr (Kat. 1) betrifft, so nahm dieser 2019 um 1,77 Prozent ab. 11,203 Mio. Pkw wurden an der Hauptmautstelle Schönberg gezählt. Das Gesamtverkehrsaufkommen (Mautkategorien 1–4) im vergangenen Jahr gibt die Asfinag mit 13,970 Mio. Fahrten an. Ein Minus von rund einem Prozent (2018: +0,16 Prozent).