Gesetzeslage: Bis zu 18 Jahre Haft für Mord am Steuer

Meran, Innsbruck –Alkohol am Steuer wird nunmehr auch in Österreich unnachsichtig verfolgt. Kommt kein Mensch zu Schaden, folgt Führerscheinentzug, Verwaltungsstrafe und Nachschulung. Endet eine Promille-Fahrt jedoch mit Todesopfern, drohen für grob fahrlässige Tötung bis zu drei Jahre Gefängnis. Kommt bei so einem Unglück gar eine „größere Zahl von Menschen“ (ab zehn Personen) ums Leben, drohen sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Strafen für ­Fahrlässigkeitsdelikte, die abschrecken sollten und dennoch natürlich ein Leben niemals aufwiegen können.