Justin Chambers verlässt nach 15 Jahren US-Serie „Grey‘s Anatomy“

Von Marian Wilhelm

Innsbruck –7500 ist der Luftfahrt-Notfallcode für Flugzeugentführung. Genau das passiert Co-Pilot Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) auf dem Flug von Berlin nach Paris. Mit seiner Frau Gökçe (Aylin Tezel) lebt der Amerikaner in Kreuzberg. Sie ist als Flugbegleiterin ebenfalls an Bord. Die beiden haben einen kleinen Sohn zu Hause. Beim Start wird noch zusammen mit dem älteren Pilot Michae­l gescherzt. Doch dann versucht eine Gruppe Männer mit Glasscherben bewaffnet ins Cockpit einzudringen, unter ihnen auch der 18-jährige Vedat (Omid Memar) und der fanatische Kenan (Murathan Muslu). Die Entführer hämmern gegen die fest verschlossene Cockpit-Tür. Den Passagierraum haben sie bereits unter ihrer Kontrolle. Tobias hat über einen flimmernden Schwarz-Weiß-Bildschirm Sichtkontakt. Bald muss er moralische Fragen von Leben und Tod beantworten, die sonst nur in philosophischen Gedankenspielen vorkommen. Währenddessen schickt die Flugsicherung Kampfjets als Eskorte. Auf sich allein gestellt wird die Situation für Tobias zu einem Nervenkrieg.

Regisseur Patrick Vollrath hat in seinem ersten Langfilm „7500“ gleich mehrere geschickte und mutige Entscheidungen getroffen. Die Hauptrolle ist mit Joseph Gordon-Levitt prominent besetzt. Der US-Schauspieler hat spätestens seit „Snowde­n“ das Charisma eine­s unverhofften Helden. Im Original fast durchgehend auf Englisch gedreht, mit einigen deutschsprachigen Teilen, ist es dennoch eine deutsche Geschichte.

Vollrath beschränkt sich radikal auf das Geschehen im Cockpit, ohne weitere Schauplätze und fast in Echtzeit. Das gibt dem Thriller eine natürliche Intensität, ähnlich dicht geschrieben und inszeniert ist etwa „Locke“ vom renommierten Drehbuchautor Steven Knight. Vollrath muss den Vergleich nicht scheuen. 2016 war er für seinen ebenfalls sehr kompakten Kurzfilm „Alles wird gut“ für den Studenten-Oscar nominiert. Der Schritt in die internationale Filmwelt ist daher nahe­liegend, auch wenn er bei Michael Haneke an der Filmakademie Wien eine andere Filmarbeit kennen gelernt haben dürfte.

Zuweilen wirkt „7500“, auf durchaus sympathische Weise, wie ein Bewerbungsschreiben für eine Hollywood-Karriere. International wird der Film via Amazon-Streaming vermarktet. Dennoch ist es ein überaus konsequentes und fesselndes Spielfilmdebüt, das seine Premiere auf der Piazza Grande des Filmfestivals Locarno feierte. Dieses souveräne, unprätentiöse Genre-Handwerk tut dem oft allzu kopflastigen deutschen (und österreichischen) Kino gut. Bei „7500“ ist die erzählerische Herausforderung für Regie und Hauptdarsteller groß. Es sei eine Kunst, „die Spannung in minimalistischer und klaustrophobischer Kulisse mit begrenztem Bildervorrat zu halten“, sagt Vollrath. „Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. ,7500‘ ist eine realistische Geschichte über all die verschiedenen menschlichen Tragödien hinter einem terroristischen Angriff. Innerhalb der Grenzen eines eng abgesteckten Raums erforscht der Film fatale Abhängigkeiten und stellt die schwierige Frage, ob ein Täter nicht vielleicht auch ein Opfer sein könnte“, so der 35-jährige Deutsche, der mit seinem Wiener Mitautor Sena­d Halilbašic´ genug emotionale Momente und Twists abseits der atmosphärischen Dialoge findet, um diese Flugzeug-Geschichte nicht abstürzen zu lassen.