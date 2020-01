Früher als geplant: Backbone in Osttirol wird heuer noch fertig

Lienz –Die fünfzehn Gemeinden des Planungsverbandes 36 Lienzer Talboden arbeiten seit dem Jahr 2015 intensiv an der Errichtung eines übergeordneten Glasfasernetzwerkes (Backbone). Diese zukunftssichere Infrastruktur für den schnellstmöglichen Internetzugang ist im Besitz des Verbandes. Drei Internetanbieter haben sich in dieses Glasfasernetz eingemietet und stellen den Endabnehmern, privaten gleich wie Unternehmern, Internet­angebote zur Auswahl. Über Glasfaser spielt es für die Geschwindigkeit keine Rolle mehr, ob der Nutzer in einer erschlossenen, aber entlegenen Hofstelle in Assling sitzt oder nahe dem Wahlamt mitten in der Stadt.