„PolitFilmFestival“: Nachhaltiges Kinogehen fördern

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck –Letztes Jahr haben sie übernommen, jetzt gehen sie mit neuen, großen Plänen in die zweite Ausgabe. Daniel Dlouhy und Bettina Lutz laden ab kommendem Montag, 13. Jänner, zum PolitFilmFestival Innsbruck. Drei Tage, drei Filme, drei Diskussionen. 2001 wurde die Filmreihe von Thomas Pupp gegründet.

Schwerpunkt 2020 ist „Eigentum“, erklärt das Duo. Greifbar wird das einigermaßen vage Thema über Fragen, die sich das Team bei der Filmauswahl stellte: Warum will man Menschen besitzen? Was bedeutet Eigentum im digitalen Zeitalter? Wem gehört diese Stadt? Anstelle des kommentarlosen Abspielens der Filme setzt das PolitFilmFestival vor allem auf die gemeinsame Annäherung im Gespräch. Als „nachhaltiges Kinogehen“ will Lutz diese Herangehensweise verstanden wissen.

Dass Redebedarf besteht, ist nicht von der Hand zu weisen: Im Eröffnungsfilm „A Woman Captured“ porträtiert Bernadett Tuza-Ritter Marish eine 52-jährige Ungarin, die zehn Jahre lang in Knechtschaft gehalten wird. Erst die Präsenz der Kamera ermutigt sie zur Flucht. Moderne Sklaverei ist in unserer Gesellschaft Alltag, führt Dlouhy aus. In einer Expertenrunde mit der Regisseurin selbst werden Hintergründe dazu diskutiert.

Der zweite Film „Sakawa“ regt neben seinem schrägen Inhalt (junge Männer aus Ghana geben sich online als Frauen aus, um europäischen und amerikanischen Männern Geld aus der Tasche zu ziehen) auch dazu an, über formale Aspekte nachzudenken. Die Mittel von Dokumentar- und Spielfilm verschwimmen zunehmend, erklärt Dlouhy. „Uns interessiert es auch, wie Filme gelesen werden.“