Thema Migration offenbart türkis-grüne Differenzen, Pflege erster Schwerpunkt

Wien –SPÖ und FPÖ haben am Mittwoch mit scharfer Kritik auf die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reagiert, die erst kürzlich beschlossene Rückkehr zur Hacklerregelung in dieser Form wieder abzuändern. Beide Parteien erkennen einen „Anschlag“ auf die Arbeitnehmer.

Wie berichtet, hatte Kurz im ORF-Doppelinterview mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) angekündigt, die erst im September mit rot-blauer Parlamentsmehrheit wiedereingeführte Hackler­regelung so nicht zu belassen. Auch Kogler kann sich eine Abänderung vorstellen. Beim Presse­foyer nach dem Ministerrat meinte der Grünen-Chef, dass Frauen von dem gegenwärtigen Modus nichts hätten: „Eine Regelung nur für Männer, da sträubt sich was in mir.“