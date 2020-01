Mehr zum Thema

Bozen, Innsbruck — Immer wieder musste die Verhandlung vor dem Haftrichter in Bozen unterbrochen werden. Schließlich wurde sie vorzeitig beendet. „Er war nicht in der Lage, darüber zu sprechen", sagten gestern die Verteidiger jenes 27-Jährigen, der in der Nacht auf Sonntag in Luttach stark alkoholisiert in eine Menschengruppe gerast war. Dabei wurden, wie berichtet, sieben junge Deutsche getötet. Der Südtiroler soll in schlechter psychischer Verfassung sein.