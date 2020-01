Marktplatzfieber im Online-Handel: Amazon bekommt mehr Konkurrenz

Die am meisten fotografierte Sehenswürdigkeit ist der Eiffelturm, der in 53 Prozent der Fotos mit dem Hashtag #Paris zu sehen war. In Schanghai ist die Uferpromenade The Bund am häufigsten (44 Prozent) auf Instagram zu sehen, in Dubai das Hochhaus Burj Khalifa (36 Prozent). Das Sydney Opera House ist die am öftesten fotografierte Attraktion der australischen Metropole, in London ist es der Buckimgham Palace, in New York der Central Park und in Mexiko-Stadt die Ruinen von Teotihuacán. (pte)