Innsbrucker Stadtregierung auf der Suche nach dem Leuchtturm

Von Marco Witting

Innsbruck –Dass das Programm der Innsbrucker Stadtregierung für 2020 einen großen Wurf vermissen lasse, das wollte BM Georg Willi (Grüne) absolut nicht unterschreiben. Sein eigener Ausspruch im TT-Interview nach einem Jahr im Amt sei nicht mehr gültig. „Der Leuchtturm, der alles überstrahlt, ist vielleicht nicht da. Aber es gibt in allen Ressorts wichtige Impulse“, legte der Stadtchef nach, während er einträchtig neben den Regierungskollegen saß. Wer diese Szenerie und Harmonie gestern betrachtete, der könnte fast vergessen, dass die Viererkoalition erst vor wenigen Wochen heftige Turbulenzen überstehen musste. Jetzt ziehe man an einem Strang, diktierte Willi dann auch noch in die Notizblöcke und verwies auf viele wichtige Programmpunkte für 2020. Ein Auszug:

Kurz zitiert „Im Bereich Wohnen erwartet uns ein Baujahr. Außerdem wollen wir die Vorbereitungen für wichtige Erschließungen in Hötting West und Pradl Süd treffen. Beim studentischen Wohnen haben wir 12 sehr gute Standorte." BM Georg Willi, Grüne „Andere Gebietskörperschaften, wie etwa das Land oder die ÖBB, sind aufgerufen, dem Beispiel von Innsbruck zu folgen und ihre Flächen für den kommunalen Wohnbau zur Verfügung zu stellen." StR Christine Oppitz-Plörer, FI „Es wird ein mäßiges Baustellenjahr. Es sind nicht so viele wichtige Straßenzüge betroffen wie heuer." Vize-BM Uschi Schwarzl, Grüne „Wir werden für das Bergsilvester eine ehrliche Analyse machen. Touris­tisch war der Jahreswechsel ein Erfolg. Es ist aber auch klar, dass es auch kritische Stimmen gab." Vize-BM Franz Gruber, VP „Die Koalition ist eine sinnvolle Vernunft-Ehe. Der Bildungscampus Wilten und eine Bildungsservicestelle sind Meilensteine. " StR Elisabeth Mayr, SPÖ

Wohnen bleibt das Thema Nummer eins: Der Baustart am Campagne Areal sei erfolgt. Die Projekte bei den Harterhöfen und westlich des Eisstadions sollen vorangetrieben werden. Beim studentischen Wohnen gebe es 12 passende Flächen, die jetzt geprüft werden – auch solche, die im städtischen Besitz sind. Mit 3000 Plätzen für Studierende hatte man sich im Regierungsübereinkommen „sehr viel vorgenommen“. Das sei aber erreichbar, sagt ein „optimistischer“ Willi, der aber auch eingestand, dass es gerade beim Thema Wohnen letztlich „schwieriger als gedacht“ sei, Veränderungen herbeizuführen.

Finanzen: Projekte kosten Geld. Geld, das die Stadt nicht hat. Ob es daher mehr ein Verwalten statt eines Gestaltens sei? Willi entgegnet: „Auch das nehme ich nicht zur Kenntnis.“ Es werde öffentlich diesbezüglich viel lamentiert, egal, ob zu viel oder zu wenig gemacht werde. SP-StR Elisabeth Mayr meinte diesbezüglich: „Es ist nach vielen Großprojekten der Vergangenheit auch ein Innehalten. Es ist ein Verwalten, das viel Gestalten ermöglicht.“

Pflege: Im Sozialbereich dominiert die Pflege weiterhin die Tagespolitik. Vize-BM Franz Gruber (VP) sagt: „Wir müssen alles unternehmen, dass wir es schaffen, mehr Menschen in die Pflegeberufe zu bringen.“ Im Sozialbereich werde zudem eine neue Winternotschlafstelle notwendig (die Suche dazu läuft bereits) und weiterhin brauche die Stadt eine Einrichtung für Drogenkranke, so Gruber. Evaluiert wird das Bergsilvester nach der Lasershow vor wenigen Tagen. „Touristisch war es ein Erfolg“, sagt Gruber. Aus seiner Sicht brauche Innsbruck in keinen Bereichen den Vergleich mit anderen Städten zu scheuen. Im Gegenteil:

Die ganz großen Veranstaltungen stehen heuer nicht an. Doch mit den Winter World Masters Games und dem Europäischen Gemeindetag gibt es durchaus wichtige Termine. Speziell der Kongress von europäischen Kommunalpolitikern wird vom 6. bis zum 8. Mai sehr viele Gäste anlocken. StR Christine Oppitz-Plörer (FI) sieht für ihre Ressorts zudem die Ausweitung der Innenstadtkarte und den Beteiligungsprozess in der Pradler Straße als wichtige Impulse.

Das Projekt in der Pradler Straße spielt auch in das Ressort von Vize-BM Uschi Schwarzl hinein. Schwarzl spricht mit Blickrichtung auf geplagte Autofahrer von einem „mäßigen“ Baustellenjahr – besonders was wichtige Straßenzüge betrifft. „Wir machen die Baustellen ja auch nicht aus Jux und Tollerei, sondern da steckt sehr viel Planung dahinter.“ Die Neugestaltung des Bozner Platzes geht heuer in die nächste Phase. Im Jänner soll es eine Bürgerinformation rund um die Rahmenbedingungen zum Gestaltungswettbewerb geben. Und auch die Messe-Haltestelle wird heuer Thema werden – inklusive der Gestaltung des Straßenraums bei den Bögen.