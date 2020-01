Thema Migration offenbart türkis-grüne Differenzen, Pflege erster Schwerpunkt

Im Zusammenhang mit der Erstellung einer Wander-App und die an den von ihm gegründeten Verein „Tiroler Kinderwelt“ geflossenen Förderungen des Landes Tirols, die er jedoch zurückgezahlt hatte, hat auch die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Die Ermittlungen wurden jedoch eingestellt. Jetzt holte ihn der neue Innenminister und vormalige ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer in sein Kabinett.

„Vettern- und Freunderlwirtschaft innerhalb der Tiroler ÖVP an allen Ecken und Enden“ sah FPÖ-Landesparteigeneralsekretär Patrick Haslwanter in einer Aussendung. Der Schrott-Wechsel und die Bestellung von Helmut Tomac zum Generalsekretär im Innenministerium würden zeigen, dass sich „das Chamäleon ÖVP von türkis wieder in dunkelschwarz“ verwandelt hat.