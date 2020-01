Lenker verletzt: Zwei Autos kollidierten in Finkenberg

Mit Verletzungen unbestimmten Grades mussten am Mittwochvormittag zwei Autofahrer nach einer Kollision ins Krankenhaus Schwaz gebracht werden. Kurz vor 10 Uhr war ein 69-jähriger Serbe auf der Tuxerstraße in Finkenberg bergwärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein talwärts fahrender Österreicher konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die beiden Autos kollidierten. (TT.com)