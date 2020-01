Mehr zum Thema

Wien, Innsbruck – Die Karriere von Dominik Schrott im Nationalrat dauerte nur zehn Monate. Im November 2018 musste er zurücktreten, nachdem Vorwürfe wegen der Abrechnung von Landesförderungen für den von ihm gegründeten Verein „Tiroler Kinderwelt“ laut geworden waren. Die Staatanwaltschaft hat die Ermittlungen in der Causa mittlerweile eingestellt. Der frühere Obmann der Jungen ÖVP Tirol kann daher zurück nach Wien und wird im Kabinett des neuen Innenministers Karl Nehammer im Bereich Fremdenwesen tätig sein. Von SPÖ und NEOS in Tirol kam unmittelbar der Vorwurf des türkisen „Postenschachers“. Neuer Generalsekretär im Innenministerium ist der bisherige Tiroler Landespolizeikommandant Helmut Tomac .

Tomac und Schrott sind aber nicht die einzigen Tiroler Karrieren, die mit der Bildung der türkis-grünen Bundesregierung einen Schub bekommen haben. An einer zentralen Schaltstelle der Koalition sitzt als Klubchefin der Grünen Sigrid Maurer . Die 34-Jährige stammt aus Rum, in die Politik stieg sie über die Hochschülerschaft ein.

In dieser Funktion war Maurer 2010 auch an einer Stör­aktion im Parlament beteiligt. Die Folge war ein 18-monatiges Hausverbot im Hohen Haus. Nach der Angelobung der Minister ist sie nun die einzige grün­e Abgeordnete mit Erfahrung im Nationalrat. Am Dienstag wählten ihre Kolleginnen und Kollegen sie zur Chefin der kleineren Regierungsfraktion.