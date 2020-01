Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Der Theaterverein Kulissenschieber Schwaz feierte letztes Jahr sein 25. Bühnenjubiläum und ebenso lang zeichnet er sich auch durch sein soziales Engagement aus. „Unsere Gründungsmitglieder Lore Sillaber und Susi Kiechl starteten vor 25 Jahren das Projekt ,Kinder spielen für Kinder', bei dem die Jüngsten des Vereins Benefizstücke zugunsten der Kinderkrebshilfe Tirol spielen", berichtet Obmann Daniel Kirchmair. Dieses Projekt wurde seither jedes zweite Jahr durchgeführt. „Inzwischen haben wir einen derartigen Zulauf von jungen Spielerinnen und Spielern mit über 30 Kindern, dass wir uns entschlossen haben, jedes Jahr für den guten Zweck zu spielen und den Fokus auf Schwaz zu richten", sagt Kirchmair. Das Stück wurde in der St.-Barbara-Kirche und am Schwazer Christkindlmarkt aufgeführt. Dabei wurden 2700 Euro an Spenden gesammelt, die nun an die kleine Schwazerin gehen. (TT)