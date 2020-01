„Kufsteiner Nachtgespräche“: Viele Arten sterben, aber die Hoffnung zuletzt

Mit deprimierenden Aussichten startete die neunte Auflage der von der Stadt und dem Katholischen Bildungswerk organisierten „Kufsteiner Nachtgespräche“ am Donnerstagabend. Eine Million Arten werden in den nächsten zehn Jahren aussterben, 83 Prozent der weltweiten Flächen an Land nicht mehr bewohnbar sein. So prophezeite es Florian Guthknecht auf Basis seiner Recherchen. Der Dokumentarfilmemacher und Journalist reist seit Jahren um den Globus — viele seiner Werke sind aus der Universum-Reihe bekannt. Vor Ort widmet er sich stets dem einen Thema: Warum sterben gewisse Arten aus und welche Rolle spielt der Mensch dabei?