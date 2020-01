Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Das neue Jahr ist gerade einmal ein paar Tage alt und schon hagelt es Anzeigen von Seiten der Reuttener Bergwacht. „Angefangen hat es bereits in der Silvesternacht", erklärt der Bezirksleiter der Bergwacht, Albert Kerber. „Da wurde am Säulinghaus in Pflach der Briefkasten heruntergerissen. Nur wenig später meinte jemand, mit seinem Fahrzeug in den Säulingwiesen Rallye fahren und die Grasnarbe stark beschädigen zu müssen. Das fällt unter Feldfrevel und wurde von uns umgehend gemeldet." Auch am Waldrastlift in Ehenbichl habe jemand die Skipiste mit einem Geländewagen befahren. Die Spurenlage sei eindeutig. „Das verstößt gegen das Naturschutzgesetz", weiß Kerber, der auch diesen Gesetzesverstoß meldete.