Ritt auf der bayerischen Kanonenkugel

Und wieder gibt es eine Neuerung in der heimischen Automobilbranche: Kia hat einen neuen Handelspartner in Innsbruck gefunden, nachdem der Importeur vor mehr als zwei Jahren den entsprechenden Händlervertrag mit Autoland gekündigt hatte. Seit dieser Woche ist es offiziell: Auto-Linser wird die Marke offiziell vertreiben und natürlich auch den Service übernehmen. „Wir waren auf der Suche nach einer zweiten Marke, um unsere Angebotspalette zu erweitern und um Schwankungen, denen man mit nur einer Marke unterliegt, abzufangen", begründete Geschäftsführerin Dorothea Linser die Entscheidung. Weder Kia noch Auto-Linser betreten dabei Neuland — denn das Handelshaus, das auch für Opel zuständig ist, war bereits bis 2014 Kia-Partner. Auch am zweiten Auto-Linser-Standort in Buch wird Kia einen prominenten Platz einnehmen: „Wir haben mit Kia eine Marke gefunden, die Zukunft hat und gut zu uns passt", erklärt Betriebsleiter Hannes Brandacher. „Wir freuen uns auf eine gute künftige Zusammenarbeit." (TT)