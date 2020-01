Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Innsbruck –Tirol ist ein Land der Kinogeher, die Tiroler Kinos erzielten 2019 ein Besucherplus von 6,5 Prozent und ein Umsatzplus von 9,1 Prozent, berichtet Georg Mayrhofer, Obmann der Fachgruppe Kinos in der Wirtschaftskammer. Der Umsatz der 13 Kinos betrug im vergangenen Jahr 10,7 Millionen Euro. Am Land gingen die Leute 2019 noch lieber ins Kino (+7 Prozent) als in der Stadt (+6 Prozent), eine Kinokarte kostete im Schnitt 8,75 Euro und wurde damit 2019 um 2 Cent teurer.