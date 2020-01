AMS-Chef Kopf in Kufstein: Mangel an Bildung als großes Thema

In Tirol freut sich Landesgeschäftsführer Anton Kern über die bundesweit niedrigste Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent (2018: 4,9). Im Schnitt waren es pro Monat 16.300 Arbeitssuchende. 2020 dürfte die Quote auf 4,6 Prozent wachsen. „Tirol sticht extrem hervor, weil hier Tourismus und Industrie extrem starke Branchen sind“, beschreibt Kopf den Musterschüler unter den Bundesländern.

Am Montag werde er erstmals auf die neue Ministerin für Arbeit, Familie und Jugend, Christine Aschbacher, treffen und ihr die Vorschläge präsentieren. Darin enthalten sein werden auch Maßnahmen, um Arbeitslose schneller wieder am Markt etablieren zu können – wie es die neue Regierung ja in ihrem Programm vorsieht. Mehr von Zuckerbrot als von Peitsche scheint der seit 13 Jahren an höchster Stelle amtierende Arbeitsmarktexperte zu halten. „Sanktionen sind wichtig, um zu signalisieren, dass die Einstellung ,Ich will nicht arbeiten‘ nicht akzeptiert wird. Aber sie sind kein geeignetes Tool, um tüchtige Arbeitnehmer an den Arbeitgeber zu bringen.“ Vielmehr wolle Kopf auf überregionale Vermittlung und das „Aufzeigen von Chancen“ setzen.