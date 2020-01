Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Innsbruck – Einmal mehr scheint der Sport nicht maßgeblich im Regierungsprogramm auf. Dass die Querschnittsmaterie nun von den Blauen zu den Grünen wandert, also von Heinz-Christian Strache (50) zu Werner Kogler (61), verwundert etwas. Was den Vizekanzler und seinen Amtsvorgänger eint: Beide waren in ihrer Jugend Fußballer. Hier einige der brennendsten Fragen: