Meinung: Gefährlich hohe Wohnkosten in Tirol betreffen immer mehr Menschen

Die Problematik von fehlendem leistbaren Wohnraum in Tirol ist nicht neu. Wie bedroht dieses Grundbedürfnis mittlerweile ist, erleben Sozialeinrichtungen in einer Dimension, die uns alle beängstigen sollte: Es gibt immer mehr Menschen, die trotz Lohn keine leistbare Wohnung in Innsbruck oder Umgebung finden und deshalb in Notschlafstellen oder ähnliche Einrichtungen ausweichen müssen.