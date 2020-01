Dornauer beruft gegen Waffenverbot, Debatte um Kuhn-Orden

SPÖ-Chef Georg Dornaue­r wird gegen das gegen ihn verhängte unbefristete Waffen­verbot Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht einlegen. Das bestätigte Dornauer gestern gegenüber der TT. Aus seiner Sicht ist das Verbot überschießend, schließlich habe er seinen Fehler eingesehen und werde die Verwaltungsstrafe bezahlen. Weil er sein geladenes Jagdgewehr am Rücksitz seines Autos bei offenem Fenster am Innsbrucker Flughafen in der Gewehrtasche liegen gelassen hatte, verhängte die BH Innsbruck das Verbot.